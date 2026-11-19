Си Цзиньпин заявил Путину и Трампу, что спокойствия на планете нет
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Мир переживает ускоряющиеся перемены и остаётся неспокойным. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне.
«Сегодня в мире ускоряются перемены столетнего масштаба, спокойствия на планете нет. В сложные времена проявляется ответственность, и наши три страны должны служить примером, совместно поддерживать мир и стабильность во всем мире и вносить больший вклад в прогресс человечества», — подчеркнул китайский лидер.
Си Цзиньпин обратил внимание на масштаб происходящих в мире изменений. По его оценке, нынешняя международная обстановка требует от крупнейших государств особой ответственности за сохранение глобальной стабильности.
Председатель КНР подчеркнул, что Россия, Китай и Соединённые Штаты должны демонстрировать пример совместных действий в условиях сохраняющейся напряжённости. Он призвал три страны вносить больший вклад в поддержание мира.
Заявление прозвучало 19 ноября на трёхсторонних переговорах в китайском Шэньчжэне. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Китайский руководитель связал необходимость взаимодействия трёх государств с вызовами, перед которыми стоит международное сообщество.
Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал мировые конфликты одной из главных тем переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По его словам, лидеры намерены обсудить стратегическую стабильность, вопросы международной безопасности и урегулирование наиболее острых кризисов.