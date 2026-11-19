Мир переживает ускоряющиеся перемены и остаётся неспокойным. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

«Сегодня в мире ускоряются перемены столетнего масштаба, спокойствия на планете нет. В сложные времена проявляется ответственность, и наши три страны должны служить примером, совместно поддерживать мир и стабильность во всем мире и вносить больший вклад в прогресс человечества», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин обратил внимание на масштаб происходящих в мире изменений. По его оценке, нынешняя международная обстановка требует от крупнейших государств особой ответственности за сохранение глобальной стабильности.

Председатель КНР подчеркнул, что Россия, Китай и Соединённые Штаты должны демонстрировать пример совместных действий в условиях сохраняющейся напряжённости. Он призвал три страны вносить больший вклад в поддержание мира.

Заявление прозвучало 19 ноября на трёхсторонних переговорах в китайском Шэньчжэне. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Китайский руководитель связал необходимость взаимодействия трёх государств с вызовами, перед которыми стоит международное сообщество.