Россия, Китай и США способны внести значительный вклад в укрепление международной безопасности и стабильности, если будут сотрудничать на основе взаимного уважения и равноправия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время трёхсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

Российский лидер отметил, что у трёх государств есть общие интересы в противодействии современным угрозам, среди которых международный терроризм и транснациональная организованная преступность.

«Со своей стороны убеждён, что Россия, Китай и США, наши народы, способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнёрски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и интересов», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что страны обладают возможностями для совместной работы над решением международных проблем. При этом он связал перспективы такого взаимодействия с готовностью сторон учитывать интересы друг друга.

Ранее в ходе встречи Путин напомнил, что Россия, Китай и США входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН и несут особую ответственность за поддержание международного мира. Он также указал на исторический опыт сотрудничества стран в годы Второй мировой войны и при создании Организации Объединённых Наций.

Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента Юрий Ушаков предложил использовать опыт совместной борьбы с фашизмом и создания ООН в 1945 году для развития сотрудничества России, США и Китая. По его мнению, положительные страницы общей истории могут стать основой для дальнейшего диалога трёх держав.