Россия, Китай и США могли бы использовать опыт сотрудничества времён Второй мировой войны и создания ООН для выстраивания дальнейших отношений. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в Шэньчжэне накануне трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

По словам представителя Кремля, лидеры трёх государств могут вспомнить, как их страны совместно боролись против фашизма и участвовали в формировании послевоенной системы международной безопасности.

«И почему бы не подумать о том, чтобы на этих позитивных моментах выстраивать дальнейшее сотрудничество», — отметил Ушаков.

Помощник президента напомнил, что Советский Союз, США и Китай стояли у истоков Организации Объединённых Наций. Она была создана в 1945 году после завершения Второй мировой войны. В разработке основ будущей организации также участвовали Великобритания и другие государства антигитлеровской коалиции.

По мнению Ушакова, этот исторический опыт может стать одной из основ для диалога современных мировых держав. При этом речь идёт о предложении учитывать прошлое сотрудничество, а не о достигнутой договорённости по созданию новых международных механизмов.

Первая трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ожидается, что стороны обсудят международную безопасность, стратегическую стабильность и перспективы взаимодействия между крупнейшими державами.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия, Китай и США готовят совместное заявление по итогам встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина, однако окончательное согласование документа ещё продолжается. По словам Ушакова, Москва и Пекин уже обменялись предложениями и ожидают реакции Вашингтона.