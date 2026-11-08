Украинское руководство опасается, что крупные мировые державы могут договориться об урегулировании конфликта без учёта позиции Киева. Такой сценарий рассматривает итальянская газета Il Fatto Quotidiano, связывая дипломатическую неопределённость с энергетическим кризисом и нехваткой западного вооружения.

По оценке издания, положение Украины осложняют перебои с электричеством и сокращение запасов средств противовоздушной обороны. Особое разочарование в Киеве вызвало заявление Германии о невозможности в ближайшее время передать дополнительные системы Patriot.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее объяснил, что Берлин должен сохранить достаточное количество комплексов для собственной безопасности. Он призвал другие государства активнее участвовать в поставках вооружений Украине.

На этом фоне, пишет итальянская газета, Владимир Зеленский опасается повторения ситуации, которую можно было бы сравнить с «новой Ялтой». Речь идёт о возможных договорённостях ведущих держав по вопросам международной безопасности, затрагивающих интересы Украины.

Очередная встреча делегаций России, США и Украины запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую сторону возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Ожидается, что участники обсудят гарантии безопасности, снижение напряжённости и дальнейшие шаги к урегулированию.