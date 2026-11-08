«Новая Ялта» пугает Зеленского: В Италии допустили, что судьбу Украины решат без Киева
Il Fatto Quotidiano: Зеленский боится «новой Ялты» и решения судьбы Украины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинское руководство опасается, что крупные мировые державы могут договориться об урегулировании конфликта без учёта позиции Киева. Такой сценарий рассматривает итальянская газета Il Fatto Quotidiano, связывая дипломатическую неопределённость с энергетическим кризисом и нехваткой западного вооружения.
По оценке издания, положение Украины осложняют перебои с электричеством и сокращение запасов средств противовоздушной обороны. Особое разочарование в Киеве вызвало заявление Германии о невозможности в ближайшее время передать дополнительные системы Patriot.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее объяснил, что Берлин должен сохранить достаточное количество комплексов для собственной безопасности. Он призвал другие государства активнее участвовать в поставках вооружений Украине.
На этом фоне, пишет итальянская газета, Владимир Зеленский опасается повторения ситуации, которую можно было бы сравнить с «новой Ялтой». Речь идёт о возможных договорённостях ведущих держав по вопросам международной безопасности, затрагивающих интересы Украины.
Очередная встреча делегаций России, США и Украины запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую сторону возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Ожидается, что участники обсудят гарантии безопасности, снижение напряжённости и дальнейшие шаги к урегулированию.
Ранее Life.ru сообщал, что Кремль исключил участие европейских представителей в ближайшем раунде переговоров в Абу-Даби. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение будущей системы безопасности Европы в дальнейшем потребует диалога с европейскими странами.