Россия предложила европейским представителям приехать в Москву, чтобы выяснить их позицию. Об этом Владимир Путин рассказал журналистам в Шэньчжэне.

«Мы по дипканалам предложили европейцам приехать в Москву, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог», — заявил президент.

Вопрос об участии европейских стран в переговорах по украинскому урегулированию обсуждается уже несколько недель. Ранее в Кремле допускали возможность подключения представителей Европы к дипломатическому процессу, однако подчёркивали необходимость предварительных консультаций.

Так, 14 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил сначала обсудить с европейцами их возможную роль в мирных переговорах. По его словам, Москве необходимо понять, насколько позиция европейских государств способна помочь урегулированию конфликта на Украине. При этом Кремль не намеревался выдвигать требования к составу европейской делегации.

3 ноября Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с европейскими странами. По утверждению представителя Кремля, именно европейские государства ранее прекратили диалог с Москвой. Он также подчеркнул, что Путин остаётся открытым к общению с зарубежными политиками.