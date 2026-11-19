Прежде чем встречаться с европейскими представителями на международных площадках, России необходимо наладить с ними полноценный диалог. Иначе обсуждение важных вопросов может превратиться в неуместный политический торг. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Надо какой-то диалог наладить с ними, а потом же общаться, в том числе и на таких международных площадках», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, без предварительных контактов даже встречи в рамках «Большой двадцатки» рискуют оказаться непродуктивными. Вместо согласования совместных решений участники могут заняться выяснением отношений, что не соответствует задачам экономического объединения.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин не видит препятствий для восстановления отношений с европейскими государствами. На заседании клуба «Валдай» 1 октября президент подчеркнул, что Москва готова возобновить сотрудничество как с Евросоюзом в целом, так и с отдельными странами без предварительных условий. Он также обратил внимание на попытки некоторых европейских политиков препятствовать самостоятельным контактам государств ЕС с Россией.

Однако практических шагов пока немного. Как сообщал Life.ru 13 ноября, в Кремле подтвердили отсутствие предметных обсуждений двусторонних встреч с европейцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что российская сторона остаётся открытой к контактам, но конкретные переговоры на тот момент не готовились.