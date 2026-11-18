Не сегодня и не завтра: В Кремле высказались о возможном участии Путина в G20
Ушаков: Решение об участии Путина в G20 вряд ли примут в ближайшие два дня
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Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами вряд ли будет принято в ближайшие два дня. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, вопрос о возможной поездке российского лидера в США, скорее всего, не удастся решить ни сегодня, ни завтра.
Таким образом, окончательного ответа о присутствии Путина на встрече «Большой двадцатки» пока нет.
Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в американском Майами. Ранее российская сторона получила приглашение на мероприятие.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин определится с участием в G20 после поездки в Китай. Ушаков пояснял, что Москва намерена оценить результаты переговоров и взвесить аргументы за и против.