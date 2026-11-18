Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами вряд ли будет принято в ближайшие два дня. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, вопрос о возможной поездке российского лидера в США, скорее всего, не удастся решить ни сегодня, ни завтра.

Таким образом, окончательного ответа о присутствии Путина на встрече «Большой двадцатки» пока нет.

Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в американском Майами. Ранее российская сторона получила приглашение на мероприятие.