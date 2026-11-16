Президент России Владимир Путин примет решение об участии в декабрьском саммите «Большой двадцатки» в США после завершения поездки в Китай. Приглашение от американской стороны уже получено, однако окончательный ответ Москва пока не дала. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге.

По его словам, после переговоров в Китае российская сторона ещё раз оценит ситуацию, взвесит все аргументы за и против, после чего Путин определится с поездкой во Флориду. Ушаков подчеркнул, что предстоящий визит в КНР имеет особое значение, поскольку в его рамках запланированы двусторонние и трёхсторонние переговоры на высшем уровне.

При этом подготовка саммита G20 активно продолжается и в целом устраивает Москву. Помощник президента отметил, что американские организаторы сосредоточились на экономической повестке и развитии международного сотрудничества.

«Политиканства со стороны американских хозяев не замечаем», — подчеркнул Ушаков, добавив, что подготовительные обсуждения носят деловой характер.

Российская сторона участвует в подготовке встречи на разных уровнях. По словам представителя Кремля, российский шерпа — уполномоченный представитель страны в G20 — неоднократно посещал США. Недавно в Соединённых Штатах также побывал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 14–15 декабря в американском Майами, штат Флорида. США принимают встречу в качестве председателя объединения. Основное внимание организаторы намерены уделить экономическому росту и укреплению сотрудничества между крупнейшими экономиками мира.

Ранее Life.ru сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио официально пригласил Владимира Путина на саммит G20. Заявление прозвучало 23 сентября после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вашингтон выразил надежду, что российский президент примет приглашение и сможет пообщаться с другими мировыми лидерами. Однако эта инициатива вызвала недовольство главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая опасается, что участие российского лидера в международных форумах станет восприниматься как привычное на фоне конфликта на Украине. Между тем посол Франции Николя де Ривьер допустил возможность встречи Путина и Эмманюэля Макрона на полях G20, но подчеркнул, что пока таких планов нет и решение остаётся за самими президентами.