Великобритания рискует столкнуться с серьёзными последствиями, если попытается ограничить участие России в «Группе двадцати». Москва намерена внимательно следить за действиями Лондона, который в 2027 году возглавит международное объединение. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА «Новости».

По словам дипломата, британские власти пока не обозначили окончательную позицию относительно участия российских представителей в мероприятиях «двадцатки» на территории королевства. Поэтому Москва не спешит с выводами, однако заранее предупреждает о недопустимости попыток ограничить её права.

«Посмотрим, как в реальности будет вести себя Лондон. Ясно одно: ущемление им российских прав бесследно не останется», — подчеркнул Бердыев.

Представитель МИД напомнил, что председательство в G20 не даёт принимающей стране права единолично определять состав участников. По его словам, Лондон не может навязывать другим государствам собственные решения и решать, кому разрешено участвовать в работе объединения.

В Москве рассчитывают, что Великобритания будет придерживаться принципов международного формата и не станет использовать предстоящее председательство для политического давления на Россию.

«Любые эскапады на этот счёт будут иметь серьёзные последствия. Считали бы оптимальным избежать такого сценария», — добавил дипломат.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем отказался приглашать Владимира Путина на саммит G20 в 2027 году. Глава британского правительства заявил, что российский президент не получит приглашения, хотя признал наличие юридических особенностей при определении состава участников встречи. По словам Бёрнема, окончательное решение может приниматься в рамках самой «Большой двадцатки», однако действующие санкции способны стать препятствием для визита российского лидера.