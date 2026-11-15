Лидер французской партии «Вставай, Франция» и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян назвал министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро «клоуном и сумасшедшим». Политик обрушился с критикой на руководство страны, обвинив его в незнании истории и ошибках во внешней политике. Резкие высказывания прозвучали в интервью телеканалу TVL.

«У них нет никакой исторической культуры. Они даже не знают, чем раньше была Украина. Они не знают Екатерину II. Они ничего не знают. У нас нули. Вы видели министра иностранных дел? Клоун и сумасшедший», — заявил Дюпон-Эньян.

Политик не исключил, что после таких слов Барро может обратиться в суд с иском о клевете. Однако сам Дюпон-Эньян настаивает, что его оценка французского министра не является клеветой.

Отдельно он раскритиковал европейскую политику в отношении украинского конфликта. По мнению Дюпон-Эньяна, участие европейских стран в противостоянии с Россией стало одной из крупнейших геополитических ошибок столетия.

Французский политик считает, что действия европейских лидеров способствовали сближению Москвы и Пекина, а сама Европа лишилась доступа к дешёвым энергоресурсам. В интервью он выступил за прекращение конфликта дипломатическим путём.

Ранее Life.ru рассказывал о заявлении Жана-Ноэля Барро по поводу границ Украины. 10 ноября французский министр ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможных территориальных изменениях после мирного урегулирования. Барро подчеркнул, что его устраивают нынешние границы Украины, и подтвердил поддержку Киевa со стороны Парижа.