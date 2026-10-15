Глава МИД Франции заявил, что Европа передаёт Киеву две трети разведданных

Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от зарубежных партнёров, предоставляют европейские страны, в том числе Франция. Об этом министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро заявил в эфире радиостанции France Inter, комментируя ситуацию с американской поддержкой Киева.

По словам главы французской дипломатии, Европа уже давно обеспечивает основную часть помощи Украине. Барро подчеркнул, что роль европейских государств в передаче разведывательных сведений значительно возросла.

«Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев — в частности, от Франции», — сообщил министр.

Барро сделал это заявление на фоне обсуждения возможного ограничения американской разведывательной поддержки Киева и проблем с работой спутниковой системы Starlink. По его словам, разговоры о неизбежном прекращении помощи Украине со стороны США звучали неоднократно.

Французский министр также высказался об информационном противостоянии вокруг украинского конфликта. Он обвинил Москву в попытках повлиять на общественное мнение европейцев, чтобы ослабить поддержку Киева.

Ранее Life.ru сообщал, что посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник усомнился в способности Европы полностью заменить американскую разведывательную поддержку Украины. По его словам, США располагают возможностями, которые европейские спецслужбы не способны воспроизвести в полном объёме.