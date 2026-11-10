Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивают нынешние территориальные очертания Украины. Так глава французской дипломатии прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что после мирного урегулирования страна может приобрести «немного другую форму». Свою позицию Барро изложил 10 ноября в эфире радиостанции Franceinfo.

«Я не хочу интерпретировать слова президента США. Украина имеет форму, которая меня вполне устраивает», — заявил французский министр.

Барро также подчеркнул, что Париж выступает за независимость Украины и её право самостоятельно определять своё будущее. При этом министр не стал подробно разбирать высказывание американского лидера или уточнять, какие территориальные изменения могут обсуждаться в рамках мирного урегулирования.

Поводом для комментария стало интервью Трампа телеканалу CBS News, опубликованное 8 ноября. В нём президент США допустил, что по итогам мирного соглашения Украина может выглядеть несколько иначе. Конкретных границ или возможных условий территориального урегулирования он не назвал.

На эти слова ранее отреагировали и в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальные очертания Украины уже изменились и это, по его мнению, отражает сложившуюся ситуацию.

Позиция французского министра прозвучала на фоне нового раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, запланированного на 10–11 ноября. Ранее Барро заявлял, что европейские государства должны участвовать в обсуждении будущей системы безопасности континента и что их интересы нельзя игнорировать при подготовке мирных договорённостей.