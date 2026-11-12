Встреча Эмманюэля Макрона и Владимира Путина на полях саммита G20 в Майами возможна, если оба там окажутся, но решение остаётся за самими президентами. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Франции в России Николя де Ривьер. По его словам, пока таких планов нет.

Дипломат отметил, что саммит пройдёт во Флориде, а принимающей стороной выступают США. Париж хотел бы, чтобы страна-председатель пригласила всех членов «большой двадцатки» — по мнению посла, так и должно быть.

Посол также обратил внимание, что Дональд Трамп вновь подтвердил приглашение российскому главе. Теперь, по словам дипломата, мяч на стороне президента России.

При этом Макрон, насколько известно послу, точно собирается поехать. Окончательное решение остаётся за ним и за Путиным — захотят ли они провести встречу.

«Пока таких планов нет», — заключил собеседник издания.