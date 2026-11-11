Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами пока не принято. Об этом 11 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что российский лидер открыт к встречам, в том числе с европейскими лидерами.

«Пока нет решения относительно участия Путина в саммите „Большой двадцатки“ в США, но Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами», — сказал Песков.

Саммит пройдёт 14–15 декабря. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила приглашение на форум. По его словам, к обсуждению возможной поездки Путина вернутся после саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.