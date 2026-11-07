Прямая линия президента России Владимира Путина в 2026 году может состояться уже в первой декаде декабря — значительно раньше привычных сроков. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев со ссылкой на информацию о планах администрации президента.

По его данным, в Кремле уже определились с датой проведения мероприятия — первая декада декабря (самое раннее — 14 число).

«Ещё один повод задуматься», — написал Юнашев в своём Telegram-канале.

Интрига связана с предстоящим саммитом «Большой двадцатки», который пройдёт 14–15 декабря в американском Майами. Владимир Путин получил приглашение от США, однако его личное участие в мероприятии до сих пор официально не подтверждено. Более ранняя дата прямой линии позволяет предположить, что в графике президента могут оставлять время для зарубежной поездки.

Обычно ежегодная встреча главы государства с россиянами и журналистами проходит во второй половине декабря. Например, в 2025 году она состоялась 19 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что прямую линию вновь проведут в декабре и совместят с большой пресс-конференцией. При этом точную дату представитель Кремля официально не объявлял.

В рамках совмещённого формата «Итоги года с Владимиром Путиным» президент отвечает на вопросы граждан и представителей СМИ. Среди обсуждаемых тем традиционно оказываются социальные проблемы, экономика и международная политика.