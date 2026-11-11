Песков заявил о готовности Путина к контактам с Мерцем и другими лидерами ЕС
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Президент России Владимир Путин открыт к контактам с европейскими лидерами, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что решение об участии главы государства в декабрьском саммите G20 в США пока не принято.
«Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами», — отметил представитель Кремля.
Отвечая на уточняющий вопрос, распространяется ли эта готовность на канцлера ФРГ, Песков ответил утвердительно.
Ранее Мерц допустил возможность личного разговора с российским президентом на полях саммита «Большой двадцатки» в Майами. Канцлер заявил, что не стал бы уклоняться от такого контакта, если Путин приедет на мероприятие. Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря. Российская сторона получила приглашение, однако окончательное решение о поездке президента и составе делегации ещё не объявлено.
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