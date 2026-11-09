В Кремле считают преждевременным обсуждение возможной встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Фридрихом Мерцем на саммите G20 в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Представителя Кремля попросили прокомментировать вероятность поездки Путина в США и его возможных контактов с главой немецкого правительства на полях международного форума.

«Да. Пока рано», — кратко ответил Песков.

Поводом для вопроса стало недавнее заявление Мерца. Канцлер ФРГ сообщил, что не намерен избегать личного разговора с российским президентом, если тот примет участие в саммите «Большой двадцатки».

Немецкий политик отметил, что в международных отношениях приходится поддерживать диалог даже с теми, чьи взгляды существенно расходятся. При этом Мерц признал, что решение об участии Путина в предстоящей встрече пока не объявлено.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря в американском Майами. Российская сторона получила приглашение, однако окончательное решение о составе делегации ещё не принято. Ранее заместитель главы МИД России Александр Панкин сообщил, что страна будет представлена на высоком уровне, не уточнив, кто именно возглавит делегацию.

Таким образом, вопрос о возможной личной встрече российского президента и германского канцлера остаётся открытым. До сих пор Путин и Мерц не проводили ни очных переговоров, ни телефонных разговоров с момента вступления последнего в должность канцлера.

Напомним, Фридрих Мерц выразил готовность лично встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 — этот разговор стал бы первым контактом российского лидера с главой немецкого правительства. Канцлер Германии подчеркнул, что не станет уклоняться от разговора, если российский лидер приедет в Майами. При этом Мерц выступил за участие представителей Украины и европейских государств в возможных переговорах по урегулированию конфликта.