Поездка президента России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в американском Майами будет зависеть от множества обстоятельств. Окончательное решение глава государства примет с учётом всех условий, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в китайском Шэньчжэне.

«Это зависит от огромного количества моментов, от огромного количества условий — и в зависимости от этого президент будет принимать решение», — пояснил представитель Кремля.

Заявление прозвучало накануне встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. Саммит «Большой двадцатки» состоится 14–15 декабря в Майами. Приглашение российскому лидеру уже направлено американской стороной, однако его участие пока не подтверждено.