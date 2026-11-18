В Кремле назвали условия, от которых зависит поездка Путина на саммит G20
Песков: Решение о поездке Путина на G20 зависит от множества факторов
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Поездка президента России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в американском Майами будет зависеть от множества обстоятельств. Окончательное решение глава государства примет с учётом всех условий, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в китайском Шэньчжэне.
«Это зависит от огромного количества моментов, от огромного количества условий — и в зависимости от этого президент будет принимать решение», — пояснил представитель Кремля.
Заявление прозвучало накануне встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. Саммит «Большой двадцатки» состоится 14–15 декабря в Майами. Приглашение российскому лидеру уже направлено американской стороной, однако его участие пока не подтверждено.
Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента Юрий Ушаков анонсировал возвращение к вопросу о поездке Путина на G20 после завершения переговоров в Китае. По его словам, Москва намерена ещё раз оценить ситуацию и взвесить аргументы за и против. При этом Ушаков положительно оценил подготовку форума американской стороной, отметив её деловой характер и внимание к экономической повестке.