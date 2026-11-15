Россия приступила к формированию делегации для участия в декабрьском саммите «Группы двадцати» в США. Москва активно готовится к международной встрече, однако имя главы российской делегации пока не определено публично. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Начали формирование соответствующей делегации. О том, кто ее возглавит, официально объявим», — заявил дипломат.

Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» состоится 14–15 декабря в Майами, штат Флорида. Принимающей стороной выступят США, которые председательствуют в объединении в 2026 году. Встречу проведут на территории гольф-клуба Trump National Doral.

При этом вопрос о личном участии президента России Владимира Путина остаётся открытым. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что окончательное решение о поездке российского лидера пока не принято.

Американская сторона пригласила Путина на саммит. В Кремле подтвердили получение приглашения, однако формат российского представительства будет определён позднее.

Основными темами встречи станут мировая экономика, энергетическая безопасность, развитие технологий и снижение регуляторных барьеров. Российская сторона уже участвует в подготовке документов и обсуждении повестки предстоящего форума.