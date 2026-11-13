Россия пока не ведёт предметных обсуждений о двусторонних контактах с европейскими странами, однако остаётся открытой к такому диалогу. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном участии Европы в переговорах по Украине.

«Пока предметно об этом в настоящий момент речи не идёт, но, по крайней мере, мы были бы открыты к таким контактам. Мы, собственно, об этом говорили, и президент Путин об этом говорил неоднократно», — сказал Песков.

Журналисты поинтересовались, должны ли подключению европейских стран к мирному процессу предшествовать отдельные переговоры между Москвой и представителями ЕС. Песков не стал подтверждать необходимость такого этапа, ограничившись напоминанием о готовности российской стороны к контактам.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Кремле признали необходимость будущего диалога с Европой по вопросам безопасности. 6 ноября Песков пояснял, что при обсуждении новой системы безопасности на континенте обойтись без европейских государств не получится.