Do Rzeczy: В Польше устроили истерику из-за приветствия Путина и Трампа
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Тёплое приветствие Владимира Путина и Дональда Трампа вызвало резкую реакцию польских политиков и СМИ. Издание Do Rzeczy раскритиковало местные элиты за возмущение словами американского президента.
Поводом стало начало переговоров двух лидеров на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Войдя в комнату, Трамп указал на российского коллегу и назвал его своим другом.
«Это вежливое приветствие президентов вызвало странную, хотя и характерную реакцию польских СМИ и политического истеблишмента — возгласы возмущения и истерики», — говорится в публикации.
Особое внимание журналисты уделили премьер-министру Польши Дональду Туску. После слов американского лидера он опубликовал в соцсети X короткий комментарий: «Боже, защити нас от таких друзей».
Высказывание главы правительства вызвало недовольство некоторых польских публицистов и предпринимателей. Они раскритиковали Туска за резкость в адрес президента США, которого Варшава считает важнейшим союзником.
В частности, глава Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казьмерчак выразил удивление тем, что премьер-министр позволяет себе подобные публичные заявления. Другие комментаторы также усомнились в уместности его реакции на фоне отношений Польши с Вашингтоном.
Ранее Life.ru писал, что глава польского МИД Радослав Сикорский выразил тревогу из-за дружеского общения Путина и Трампа. Министр признался, что подобные кадры вызывают в Варшаве обеспокоенность, и задался вопросом, кого американский президент поддержит в случае противоречий между своими партнёрами.