Тёплое приветствие Владимира Путина и Дональда Трампа вызвало резкую реакцию польских политиков и СМИ. Издание Do Rzeczy раскритиковало местные элиты за возмущение словами американского президента.

Поводом стало начало переговоров двух лидеров на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Войдя в комнату, Трамп указал на российского коллегу и назвал его своим другом.

«Это вежливое приветствие президентов вызвало странную, хотя и характерную реакцию польских СМИ и политического истеблишмента — возгласы возмущения и истерики», — говорится в публикации.

Особое внимание журналисты уделили премьер-министру Польши Дональду Туску. После слов американского лидера он опубликовал в соцсети X короткий комментарий: «Боже, защити нас от таких друзей».

Высказывание главы правительства вызвало недовольство некоторых польских публицистов и предпринимателей. Они раскритиковали Туска за резкость в адрес президента США, которого Варшава считает важнейшим союзником.

В частности, глава Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казьмерчак выразил удивление тем, что премьер-министр позволяет себе подобные публичные заявления. Другие комментаторы также усомнились в уместности его реакции на фоне отношений Польши с Вашингтоном.