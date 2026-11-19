Президент США Дональд Трамп оценил поездку в Китай на 12 баллов из 10. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Американский лидер остался доволен результатами визита. По его словам, во время поездки удалось выстроить «фантастические отношения».

Таким образом, Трамп поставил своему визиту оценку выше максимально возможной, подчеркнув удовлетворённость состоявшимися контактами.