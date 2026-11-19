Трамп оценил свой визит в Китай и встречу с Путиным на 12 баллов из 10
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Президент США Дональд Трамп оценил поездку в Китай на 12 баллов из 10. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Американский лидер остался доволен результатами визита. По его словам, во время поездки удалось выстроить «фантастические отношения».
Таким образом, Трамп поставил своему визиту оценку выше максимально возможной, подчеркнув удовлетворённость состоявшимися контактами.
Ранее Life.ru сообщал, что Украина не получила отдельного упоминания в Декларации о мире, принятой Путиным, Трампом и Си Цзиньпином. Документ был принят по итогам первой трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне.