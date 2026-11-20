Дональд Трамп назвал свои отношения с Владимиром Путиным фантастическими и заявил, что они приносят пользу Соединённым Штатам. Такую оценку американский президент дал на пресс-конференции в Белом доме.

«Я считаю, что у меня фантастические отношения с Путиным. Это очень хорошо. У меня фантастические отношения с председателем Си. Это хорошо, и благодаря этому наша страна в безопасности», — сказал он.

При этом журналисты поинтересовались, можно ли считать Путина другом не только самого Трампа, но и всей Америки. Политик не стал говорить от имени страны, ограничившись высокой оценкой собственного общения с президентом РФ.