В Запорожской области погиб 44-летний журналист из Челябинска Кирилл Бабушкин, который в последние месяцы служил оператором беспилотников. О его смерти сообщили бывшие коллеги из медиахолдинга «Первый областной».

Бабушкин работал в информационном агентстве «Первое областное» с 2020 года, возглавлял отдел политики и освещал события в зоне специальной военной операции. Позднее он сам решил отправиться на фронт и заключил контракт с Минобороны России.

Во время службы журналист получил ранение, после которого некоторое время работал в запорожском филиале фонда «Защитники Отечества». Там он помогал участникам СВО адаптироваться к мирной жизни.

Осенью 2026 года Бабушкин вернулся на передовую уже в качестве оператора БПЛА. В одной из публикаций в соцсетях он коротко описал свою новую работу: «Работа такая: смотреть и слушать небо».

Помимо журналистики, челябинец занимался поэзией, в том числе писал стихи о фронтовой жизни. Коллеги вспоминают его как талантливого автора, доброго и отзывчивого человека. Точная дата и обстоятельства его гибели пока не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о гибели военного корреспондента РИА «Новости» Ивана Зуева в Запорожской области. Журналист погиб в октябре 2025 года в результате атаки украинского беспилотника во время выполнения редакционного задания. Его коллега Юрий Войткевич получил ранения.