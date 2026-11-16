В зоне специальной военной операции погиб 32-летний иеромонах Герасим (Преображенский), служивший в Магаданской епархии. Священнослужитель находился в пункте временной дислокации на Херсонском направлении, когда тот подвергся удару реактивными снарядами ВСУ. Трагедия произошла 10 ноября, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Иеромонах Герасим, в миру Денис Эдуардович Преображенский, родился в 1994 году в Орске Оренбургской области. В 2015 году он принял монашеский постриг, а спустя два года начал служить в Магаданской епархии. Был клириком Свято-Троицкого кафедрального собора и заведовал канцелярией епархиального управления.

В сентябре 2024 года священник добровольно подал прошение о направлении в зону СВО для духовной поддержки военнослужащих. Уже 1 октября он заключил контракт с Минобороны России и приступил к пастырскому служению в 91-й бригаде речных катеров Днепровской флотилии.

По информации Московского патриархата, отец Герасим находился рядом с военнослужащими, проводил беседы и оказывал духовную помощь. Командование подразделения отмечало, что священник пользовался уважением среди бойцов и офицеров.

Соболезнования родным, близким и духовенству Магаданской епархии выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также посмертно наградил иеромонаха Герасима орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени.

Ранее Life.ru сообщал о гибели священника Антония Щербины на Запорожском направлении. 40-летний клирик Тихорецкой епархии также добровольно отправился в зону боевых действий, где оказывал духовную поддержку военнослужащим.