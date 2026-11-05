Клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьёв погиб при исполнении пастырского долга в зоне специальной военной операции. Священник стал жертвой удара FPV-дрона на Сумском направлении 1 ноября, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

По данным Русской православной церкви, отец Александр находился на передовой с середины 2022 года. Более четырёх лет он поддерживал российских военнослужащих, совершал таинства исповеди и причастия, благословлял бойцов перед штурмовыми задачами и помогал раненым. Священнослужитель постоянно находился рядом с военными, разделяя с ними тяготы фронтовой жизни.

«До последнего вздоха священник оставался со своими пасомыми, разделив с ними смертную опасность боевых будней», — говорится в сообщении патриархата.

В РПЦ подчеркнули, что служение Александра Соловьёва стало примером жертвенной любви и верности пастырскому долгу. Представители церкви вспомнили евангельские слова о готовности человека отдать жизнь за своих друзей.