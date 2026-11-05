4 года на передовой: Священник, причащавший бойцов перед штурмами, погиб на СВО
Священник Александр Соловьёв погиб при исполнении долга в зоне СВО
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Клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьёв погиб при исполнении пастырского долга в зоне специальной военной операции. Священник стал жертвой удара FPV-дрона на Сумском направлении 1 ноября, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.
По данным Русской православной церкви, отец Александр находился на передовой с середины 2022 года. Более четырёх лет он поддерживал российских военнослужащих, совершал таинства исповеди и причастия, благословлял бойцов перед штурмовыми задачами и помогал раненым. Священнослужитель постоянно находился рядом с военными, разделяя с ними тяготы фронтовой жизни.
«До последнего вздоха священник оставался со своими пасомыми, разделив с ними смертную опасность боевых будней», — говорится в сообщении патриархата.
В РПЦ подчеркнули, что служение Александра Соловьёва стало примером жертвенной любви и верности пастырскому долгу. Представители церкви вспомнили евангельские слова о готовности человека отдать жизнь за своих друзей.
Ранее Life.ru сообщал, что главный военный священник в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков обратился к российским бойцам с напутствием. Он напомнил, что военная служба требует не только мужества, но и духовной стойкости. По словам протоиерея, даже в тяжелейших обстоятельствах человеку необходимо сохранять веру и не допускать ожесточения.