«Остаться человеком»: Военный священник обратился к бойцам СВО на передовой

Сохранить человеческий облик и внутренне противостоять злу даже в условиях войны — одна из главных духовных задач православного военнослужащего. Об этом главный военный священник в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков обратился к российским бойцам с пастырским словом о «кресте православного воина».

По словам священнослужителя, каждый христианин несёт свой крест. А для военнослужащего он связан прежде всего с исполнением долга, сохранением веры и защитой людей.

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«Каждый христианин несёт крест, данный Богом во спасение. Воин несёт воинский крест — исполнение долга пред Богом: хранить веру православную, хранить мир Божий и защищать народ Божий», — сказал Василенков.

Он подчеркнул, что война ставит человека перед особенно тяжёлыми нравственными испытаниями, когда выбор приходится делать не между очевидным добром и злом, а между крайне сложными вариантами. Именно в таких обстоятельствах, по его словам, особенно важно не позволить жестокости изменить самого человека.

«Крест этот тяжелейший. Война сама по себе — страшнейшее испытание для человека, где приходится делать жёсткие и страшные вещи и подчас выбирать не между плохим и хорошим, а между плохим и очень плохим. На войне необходимо остаться человеком, не превратиться в зверя», — отметил протоиерей.

Василенков связал воинское служение и с внутренней работой над собой. По его словам, невозможно говорить о противостоянии злу, не пытаясь одновременно бороться с ним в собственной душе.

«Как защищать мир Божий, а жить по-свински? Никак. Не даст Господь такому воину победы. Чтобы победить зло вокруг, необходимо победить его в своём сердце. А это самый страшный и тяжёлый труд», — подчеркнул священнослужитель.

В завершение он призвал бойцов не терять веру перед испытаниями и напомнил им библейские слова, обращённые к Иисусу Навину.

«Не бойся и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда бы ты ни пошёл», — процитировал Василенков Священное Писание.

Димитрий Василенков большую часть времени проводит непосредственно в зоне боевых действий. В августе Life.ru показывал, в каких условиях живёт главный военный священник в блиндаже на передовой. В небольшом помещении с деревянными стенами находятся только самые необходимые вещи, спальное место и иконы. Именно оттуда священнослужитель отправляется к военнослужащим на позиции.