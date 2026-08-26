Без мирского комфорта, но с верой: Протоиерей показал, как живёт военный священник в зоне СВО

Протоиерей Димитрий Василенков показал кадры своего быта в зоне проведения специальной военной операции. Видео он опубликовал в телеграм-канале.

Военный священник протоиерей Димитрий Василенков показал свой быт в блиндаже на передовой. Видео © Telegram /НА ВОЙНЕ

На записи запечатлено простое блиндажное помещение с деревянными стенами и скудным освещением с множеством икон. Внутри находятся лишь самые необходимые для жизни вещи, включая спальное место. Никаких элементов мирского комфорта в укрытии нет.

Именно из таких помещений военные священнослужители ежедневно выходят на позиции к военнослужащим. В завершении Василенков произнёс: «Победа будет за нами. Аминь».

Ранее Димитрий Василенков показал образ Богородицы, появившийся в военном госпитале. Священнослужитель в тот момент сам находился в учреждении на лечении. Именно он первым заметил силуэт, появившийся на двери. Произошедшее удалось заснять на видео. Василенков отметил, что уже неоднократно рассказывал об этом чуде, а теперь снова приехал в госпиталь. По его словам, Богородица не оставляет российских воинов и продолжает приходить к ним.