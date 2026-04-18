18 апреля, 05:22

С небес за победу: Первый в истории СВО крестный ход прошёл над позициями группировки «Запад»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Allatrust

Священнослужитель Алексей Бурцев совершил первый крестный ход с воздуха над районом действий группировки «Запад» в зоне спецоперации. О проведении обряда сообщили в российском оборонном ведомстве.

«В зоне проведения специальной военной операции проведен первый воздушный крестный ход вдоль полосы действий 27-й отдельной мотострелковой бригады и 68-й мотострелковой дивизии группировки войск «Запад» с иконой небесного покровителя Архистратига Михаила», — говорится в сообщении.

Во время полёта использовался вертолёт Ми-8. Машину сопровождали ударные Ка-52, обеспечивая безопасность вблизи линии соприкосновения. В ходе маршрута иерей провёл молебен. В молитве прозвучала просьба о даровании победы.

Крестики, Библия и исповедь: Что чаще всего просят украинские пленные в России

Ранее священник Максим рассказал, как икона святого праведного воина Фёдора Ушакова остановила осколок возле сердца бойца российской бригады ВДВ «Днепр» и тем самым спасла его жизнь.

Милена Скрипальщикова
