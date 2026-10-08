Смерть кружила прямо над укрытием: Священник рассказал, как 90-й псалом отогнал вражеский БПЛА

Украинский ударный беспилотник неожиданно развернулся и покинул район блиндажа, когда находившиеся внутри российские священники начали читать 90-й псалом. Об этом рассказал руководитель военного отдела Крымской митрополии протоиерей Димитрий Кротков, который считает произошедшее свидетельством Божьей помощи.

Священник Кротков рассказал об уходе дрона во время чтения 90-го псалма. Видео © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

По словам священнослужителя, инцидент произошёл во время одной из поездок к военным подразделениям. Тяжёлый дрон «Баба-яга» уже сбросил боеприпас рядом с укрытием, после чего помещение заволокло пылью и песком. Выбраться наружу было опасно из-за FPV-дронов, а в небе появился ещё один беспилотник, готовившийся к атаке.

«Прочитали буквально два-три стиха — и слышим: дрон разворачивается и уходит прочь», — поделился Кротков.

По его словам, молитву священники произносили вслух, прислушиваясь к звукам приближавшегося аппарата.

Протоиерей вспомнил и похожую историю, которую услышал от боевого командира с Кинбурнской косы. Там 12 российских военнослужащих оказались под интенсивным артиллерийским обстрелом. Один из бойцов начал читать тот же псалом, после чего, по рассказу командира, все находившиеся в укрытии сумели выбраться невредимыми, несмотря на разрывы снарядов вокруг.

Оба случая священник связывает с силой веры. Кротков призвал военнослужащих не терять присутствия духа в опасных ситуациях и поблагодарил их родственников за молитвенную поддержку.

«Скептики могут не верить, но на войне, попадая в безвыходное положение, ты воочию видишь, как помогает Господь», — заключил протоиерей.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном случае, связанном с молитвой на передовой. Священник Максим Яшин сообщил, что во время первого в жизни миномётного обстрела российский военнослужащий спрятался в укрытии и начал читать «Отче наш». Позднее боец признался, что прежде помнил только первые слова молитвы, однако в опасный момент неожиданно смог воспроизвести её целиком. Кроме того, 27 сентября в Подмосковье прошёл юбилейный Елисаветинский крестный ход. Его участники молились о мире, семьях и военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий.