13 апреля, 13:14

Бойцу СВО во время вражеской атаки пришли слова молитвы, которую он не знал

Обложка © GigaChat / Life.ru

На передовой, где каждый день — это жестокая схватка, с одним бойцом ВС РФ случилось настоящее чудо: в нём внезапно пробудилась вера, рассказал священник 1-й гвардейской Славянской мотострелковой бригады отец Максим (Яшин). По его словам, молодой парень попал под первый в жизни миномётный обстрел, что оказалось для него невероятно тяжёлым испытанием.

Чудо в блиндаже: Мина ВСУ воткнулась в шеврон со Спасом и не взорвалась

«Парень нашёл какую-то нору, втиснулся в неё боком, вжался в землю и начал читать «Отче наш», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Позже солдат признался, что раньше не знал молитву целиком — в памяти держалась лишь первая строчка, но в критический момент слова вдруг всплыли сами собой, и теперь он уже никогда их не забудет. Отец Максим уверен, что вера дремлет в каждом человеке до поры, а в самые страшные минуты, когда смерть подступает вплотную, она просыпается и помогает выжить.

«Обещал вернуться»: Освобождённый из плена российский военный сравнил себя с Карлсоном

Ранее священник Максим рассказал, как икона святого праведного воина Фёдора Ушакова остановила осколок возле сердца бойца российской бригады ВДВ «Днепр» и тем самым спасла его жизнь.

Борис Эльфанд
