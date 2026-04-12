12 апреля, 02:56

«Обещал вернуться»: Освобождённый из плена российский военный сравнил с себя с Карлсоном

Российский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Военнослужащий, освобождённый из украинского плена, провёл аналогию между собой и известным мультипликационным персонажем — Карлсоном. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

Военный заявил, что всё время думал о своей семье. Он пояснил, что, улетая на специальную военную операцию, дал близким обещание вернуться.

«Когда я улетел на СВО, то пообещал своим вернуться, как Карлсон», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что в самолёте после освобождения особенно остро хотелось поскорее увидеть родных.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными. Каждая сторона вернула по 175 военных. Посредническую роль в этом процессе сыграли ОАЭ. Освобождённые российские бойцы направлены в медицинские учреждения для обследования и получения психологической помощи. После реабилитации военные смогут встретиться со своими родными.

