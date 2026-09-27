Молитва о воинах и семье: В Подмосковье стартовал юбилейный Елисаветинский крестный ход

В подмосковном Ильинском-Усове в воскресенье, в праздник Крестовоздвижения, в пятнадцатый раз проводят Елисаветинский крестный ход. Его участники будут молиться о семье, мире, воинах и благополучии страны, рассказала глава наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова журналистам перед началом мероприятия.

По её словам, каждый идущий думает о своих родных, о родителях и о том, каким вырастет новое поколение.

«И вот сейчас во время божественной литургии мы молимся о благоденствии нашего Отечества, о победе, о мире, мы молимся о созидательном труде... о наших воинах, которые сейчас стоят на страже нашего Отечества», — также сказала Громова.

Ежегодное проведение Елисаветинского крестного хода приурочено к памяти императрицы Марии Александровны (1824–1880), супруги Александра II, а также великого князя Сергея Александровича (1857–1905) и его жены — преподобномученицы Елисаветы Феодоровны (1864–1918). Кроме того, участники чтят их верного соратника, священномученика Сергия Махаева (1874–1937). Во время шествия паломники преодолевают Москву-реку, используя понтонные переправы и плоты.

Шествие пройдёт с благословения владыки Фомы (Мосолова), архиепископа Одинцовского и Красногорского. Ожидается, что именно он встанет во главе крестного хода. Поддержку в проведении мероприятия оказывают администрации Одинцовского и Красногорского округов, а также приход Спасского храма в Усово и Одинцовская епархия. Организационное содействие оказывает ЕСПО.

Как ранее сообщал Life.ru, полное название праздника, в который проходит крестный ход, — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Православные вспоминают события, связанные с гибелью и Воскресением Иисуса Христа, а Животворящий Крест почитается как один из главных символов Страстей. При этом смысл праздника не совпадает с тем, что можно предположить по его названию.