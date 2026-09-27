В Ильинском-Усове 27 сентября в 15-й раз пройдёт Елисаветинский крестный ход

XV Елисаветинский крестный ход пройдёт 27 сентября в Ильинском-Усово Московской области. Участники начнут шествие в Ильинском, затем переправятся через Москву-реку и продолжат путь до Усово. Об этом сообщили организаторы.

Сбор участников начнётся утром, а само шествие стартует в 12:30 от храма Ильи Пророка. Примерно через час колонна выйдет к реке: переправа займёт около 45 минут и пройдёт по понтонному мосту и на плотах. Завершить маршрут планируют у Спасского храма в Усово около 15:00.

В этом году крестный ход проводят в 15-й раз. Организаторы связали его с несколькими историческими датами: 135-летием присоединения великой княгини Елизаветы Фёдоровны к православию, 135-летием назначения великого князя Сергея Александровича Московским генерал-губернатором и 130-летием коронации Николая II.

После шествия в Усово пройдут благотворительная акция «День Белого Цветка» и выставка об истории коронаций российских монархов. Собранные в рамках акции средства направят на помощь военнослужащим, получившим тяжёлые увечья.

Ранее сотни верующих собрались в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе в Вашингтоне на литургию и крестный ход по случаю престольного праздника — Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Митрополиту сослужили епископ Манхэттенский Феодосий (Иващенко), а также более десятка священников. После литургии первоиерарх объяснил верующим значение крестного хода как общей молитвы о защите веры и храма. Затем духовенство и прихожане с хоругвями и иконами под колокольный звон обошли собор.