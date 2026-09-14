Сотни верующих прошли крестным ходом у русского храма в Вашингтоне

Сотни верующих собрались в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе в Вашингтоне на литургию и крестный ход по случаю престольного праздника — Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Богослужение возглавил первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Николай (Ольховский). Об этом сообщает РИА «Новости».

Прихожан оказалось настолько много, что часть людей осталась на улице. Некоторые следили за литургией через трансляцию на телефонах, а среди собравшихся звучала не только русская, но и английская речь.

Митрополиту сослужили епископ Манхэттенский Феодосий (Иващенко), а также более десятка священников. После литургии первоиерарх объяснил верующим значение крестного хода как общей молитвы о защите веры и храма.

Затем духовенство и прихожане с хоругвями и иконами под колокольный звон обошли собор. Во главе шествия несли Курскую Коренную икону Божией Матери — одну из главных святынь Русского Зарубежья, которую митрополит Николай привёз из Нью-Йорка.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся крестный ход в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Во главе шествия несли Казанскую икону Божией Матери и мощи благоверного князя Димитрия Донского. На площади Александра Невского соединились сразу три шествия — большой крестный ход по Невскому проспекту, малый ход от Александро-Невской лавры и водное шествие от крепости Орешек.