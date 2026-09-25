Отец погибшего на СВО бойца построил часовню под Владимиром в память о воинах

Первую в России часовню, посвящённую павшим участникам СВО, построил во Владимирской области офицер запаса Андрей Шишлаков. Так он увековечил память своего 23-летнего сына Тимофея. Об этом Life.ru эксклюзивно рассказали в Народном фронте.

Тимофей погиб весной 2022 года в бою за «Азовсталь». Молодой военнослужащий попал под миномётный обстрел, когда заправлял танки перед сражением. Его посмертно наградили орденом Мужества. Он был отличником в школе и академии, участвовал в параде на Красной площади. Позже учебному заведению, которое окончил Тимофей, присвоили имя героя.

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После гибели сына Андрей и его супруга решили создать место, где можно будет молиться обо всех бойцах, не вернувшихся с Донбасса и из зоны спецоперации. Родители вложили в строительство полученные выплаты и собственные накопления. Затем к ним присоединились неравнодушные люди со всей России.

Художники украсили стены образами святых. Часовню назвали в честь святого князя Тимофея Псковского и освятили. Теперь сюда можно прийти, поставить свечу и помолиться за здравие военнослужащих или упокой погибших.

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Обустройство святыни стало общим делом: люди приносили иконы, помогали участники «Боевого братства», в котором состоит Андрей. Сам он продолжает ездить в зону СВО, навещает сослуживцев сына и других военнослужащих, ставших ему близкими.

Во время последней поездки в Красногоровку икону Казанской Божией Матери для часовни передал старшина с позывным Шеврон, находящийся в Донбассе с 2014 года. Святыню ему подарили в Брянской области, и с тех пор боец с ней не расставался. Узнав историю семьи Шишлаковых, он решил отдать образ в память о павших товарищах.

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Народный фронт Иркутской области также помогает Шеврону. В зоне СВО старшина обустроил мобильный храм в автобусе ПАЗ. Для бойцов туда передавали иконы, гуманитарную помощь и беспилотники.

Ранее в посёлке Вишневогорск Челябинской области открыли мемориал «Журавли» в память о погибших защитниках Отечества. Инициаторами его создания стали матери и жёны участников СВО, а проект памятника выбирали сами жители.