В Челябинской области открыли мемориал погибшим защитникам Отечества

В посёлке Вишневогорск Челябинской области открыли мемориал «Журавли». Его посвятили местным жителям, погибшим при защите Отечества.

Инициаторами установки памятника стали матери и жёны участников СВО. Проект будущего мемориала выбирали сами жители Вишневогорска. Для этого в посёлке провели открытое голосование.

В создании памятника участвовали благотворительный фонд «Объединение.РФ» и культурно-исторический центр «Наследие». Мемориал стал местом, где жители смогут почтить память погибших земляков.

«От родных погибших на СВО бойцов идет серьезный запрос на создание таких мемориалов. Живым нужно такое место, где можно почтить память героев», — сказал вице-спикер Заксобрания Челябинской области Анатолий Ерёмин.

По его словам, в Каслинском округе уже открыли девять таких памятников. После появления десятого мемориалы будут во всех центральных усадьбах сельских поселений округа.

Ранее Life.ru рассказывал об открытии памятника двум погибшим участникам СВО в Якутске. Монумент посвятили Дмитрию Егорову и Николаю Романову, которые познакомились на передовой и погибли в один день. На церемонию пришли родные бойцов, их сослуживцы и студенты.