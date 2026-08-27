Во Владимире открыли памятник князю Андрею Боголюбскому. Скульптуру установили на обзорной площадке за зданием Палат, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Автором монумента стал скульптор Илья Кирьянов. В отличие от памятника Юрию Долгорукому на Георгиевской улице, где князь изображён с мечом, его сын предстаёт как миротворец и строитель — с иконой в руках.

Идею увековечить Андрея Боголюбского во Владимире обсуждали более десяти лет. Реализовать проект удалось при участии меценатов и создателей вышедшего в 2026 году исторического сериала «Князь Андрей».

«Для всех нас это особенный день, который объединяет историю и современность», — отметил Авдеев.

Губернатор напомнил, что Андрей Боголюбский отказался от борьбы за киевский престол и сделал Владимир новым политическим центром Руси. По словам Авдеева, благоустройство территории продолжится: работы, начавшиеся с обзорной площадки у памятника, поэтапно охватят исторический центр города.

Интерес к личности Андрея Боголюбского заметно вырос после выхода исторической драмы «Князь Андрей». Life.ru подробно рассказывал о восьмисерийном проекте, в котором князя сыграл Александр Голубев, а съёмки проходили во Владимире, Суздале, Боголюбове и у храма Покрова на Нерли. С именем Боголюбского связан и один из главных политических эпизодов XII века: в 1169 году объединённое войско русских княжеств взяло Киев — об этом Александр Авдеев напоминал Владимиру Путину во время встречи в Кремле. Князь также сыграл ключевую роль в истории Владимирской иконы Божией Матери, перенеся святыню из Вышгорода во Владимир в 1155 году.