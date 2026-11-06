Гибель православного священника Александра Соловьёва в зоне СВО может свидетельствовать о попытке запугать духовенство и верующих. Такое мнение высказала теолог, заместитель председателя совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Татьяна Малицкая. В беседе с сайтом MK.ru она связала произошедшее с предполагаемым стремлением украинских властей ослабить влияние православной веры.

«Целенаправленное убийство православного священника в зоне СВО — это очередная попытка режима Зеленского запугать и постараться изничтожить духовность, оплотом которой является православная вера», — заявила Малицкая.

Отец Александр находился на передовой с середины 2022 года. На протяжении более четырёх лет он совершал таинства исповеди и причастия, напутствовал военнослужащих перед выполнением боевых задач и оказывал духовную поддержку раненым. В патриархате подчеркнули, что священник до последнего оставался рядом с бойцами.

Малицкая обратила особое внимание на дату трагедии. Священник погиб за три дня до празднования Казанской иконы Божией Матери, которое православные отмечают 4 ноября. Теолог считает подобные происшествия частью более широкого противостояния вокруг религии. При этом доказательств того, что дата удара была выбрана намеренно, не представлено.

По словам общественницы, служение военных священников связано с постоянной готовностью рисковать жизнью ради других. В этой связи она напомнила евангельские слова о жертвенной любви и назвала Александра Соловьёва примером верности пастырскому долгу.

В Московском патриархате также выразили соболезнования в связи с гибелью иерея. Представители РПЦ призвали верующих молиться об упокоении священнослужителя, который более четырёх лет помогал российским военнослужащим в зоне боевых действий.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели священника Александра Соловьёва, который четыре года причащал российских бойцов перед штурмами. По данным Московского патриархата, клирик Ставропольской епархии погиб 1 ноября на Сумском направлении в результате удара FPV-дрона.