Священник Тихорецкой епархии Антоний Щербина погиб 11 ноября при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции. Иерей добровольно отправился на фронт, где оказывал духовную поддержку военнослужащим казачьего отряда «БАРС-11». О его гибели сообщил Военный отдел Московского патриархата.

Трагедия произошла утром на Запорожском направлении. Обстоятельства гибели священнослужителя в сообщении церковного ведомства не уточняются.

Священнику было 40 лет, из которых 15 он провёл в священном сане. Щербина окончил Пензенскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. До отправки в зону боевых действий отец Антоний служил в храме святого праведного Иоанна Русского Тихорецкой епархии. На фронте он занимался духовным окормлением казаков, сменив на этом посту протоиерея Андрея Дашевского.