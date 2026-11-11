Павший боец Эмиль Зарипов 3 недели под носом у ВСУ передавал данные сослуживцам
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Данные, которые российский военнослужащий Эмиль Зарипов три недели передавал из тыла ВСУ, помогли освободить Северск в ДНР. По словам сослуживцев, он одним из первых незаметно проник в город, где ещё находились украинские подразделения.
Разведку боец вёл в одиночку. Всё это время ему удавалось маскироваться и оставаться незамеченным рядом с противником. На СВО военнослужащий отправился в начале 2025 года, рассказала его жена Вероника.
«Сказал, что едет ради безопасности семьи и страны», — поделилась супруга бойца в беседе с RT.
Зарипову присвоили звание Героя России. Однако через два дня он погиб, когда выходил с задания.
Напомним, 17 декабря 2025 года Владимир Путин вручил звёзды Героев России военнослужащим, участвовавшим в освобождении Северска. Награждение состоялось после расширенного заседания коллегии Минобороны. Президент отметил личное мужество и самоотверженность солдат и офицеров.