«Пойдём поздороваемся»: разведчики «Севера» без единого выстрела взяли в плен группу ВСУ под Харьковом
«РИА Новости»: Разведчики «Севера» взяли группу ВСУ в плен без боя под Харьковом
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Российские разведчики ночью проникли в блиндаж ВСУ в Харьковской области и убедили находившихся там украинских военнослужащих сдаться в плен без единого выстрела. Об этом РИА «Новости» рассказал боец 46-го отдельного разведывательного батальона 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Женьшень.
По словам военнослужащего, во время нахождения на боевой позиции разведчики услышали движение в зарослях неподалёку от себя. Присмотревшись, они заметили на форме неизвестных шевроны ВСУ. Вместо того чтобы открывать огонь, российские бойцы решили действовать скрытно.
«Решили: пойдём поздороваемся. Пришли, поздоровались и в результате взяли их в плен и привели. Не всегда нужно применять оружие, можно решить всё без него, главное — дать себе время подумать», — рассказал Женьшень.
Разведчик подчеркнул, что на передовой многое зависит от умения оставаться незамеченным и правильно оценивать обстановку. В качестве примера он привёл ещё один эпизод, когда вместе с сослуживцем сумел укрыться всего в семи метрах от отступавшей группы из 15 украинских военнослужащих.
По словам Женьшеня, российские бойцы не выдали своего присутствия, проследили за маршрутом противника и установили местонахождение его пункта временной дислокации. Полученные координаты передали артиллеристам, после чего по объекту был нанесён удар. Впоследствии разведчики участвовали в зачистке укреплённого района.
Военнослужащий также отметил, что, несмотря на широкое применение беспилотников, наземная разведка сохраняет важное значение. По его мнению, опытный боец способен заметить замаскированные склады боеприпасов и огневые позиции, которые сложно обнаружить с воздуха.
Подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнять боевые задачи в Харьковской области, в том числе в рамках расширения полосы безопасности вдоль российской границы.
Ранее Life.ru сообщал, что в Харьковской области двое военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным. По данным Минобороны РФ от 12 сентября, за сутки на этом направлении украинские подразделения потеряли до 125 человек.