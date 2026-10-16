«‎Пересидели бой»: ВСУшники внезапно вышли из канализации и сдались в плен

Военнослужащий ВСУ Сергей Окцентюк вместе с сослуживцем спрятался в канализационном люке во время боя, а затем добровольно сдался российским военным. По словам пленного, таким образом им удалось остаться в живых после того, как украинское командование не выполнило обещание сменить бойцов на позициях.

По словам мужчины, в украинскую армию он попал после встречи с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат) и полицейскими. Его задержали по дороге на рыбалку и отправили проходить медицинскую комиссию. При этом жалобы на плохое здоровье, как утверждает пленный, врачи оставили без внимания.

После мобилизации украинца направили на передовую. Командование пообещало, что уже через неделю бойцов сменят другие военнослужащие, однако этого не произошло. Когда начался бой, мужчина вместе с товарищем по имени Гузя решил укрыться в канализационном люке. В импровизированном убежище они просидели до вечера и сумели пережить боестолкновение.

«Мы с Гузей спрятались в канализационном люке. Так мы остались живы, просидели до вечера. Мы без боя, без ничего, мы сдались в плен», — рассказывает Окцентюк в видео Минобороны РФ.