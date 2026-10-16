«Пересидели бой»: ВСУшники внезапно вышли из канализации и сдались в плен
Два солдата ВСУ прятались в канализационном люке до конца боя и сдались в плен
Обложка © Минобороны РФ
Военнослужащий ВСУ Сергей Окцентюк вместе с сослуживцем спрятался в канализационном люке во время боя, а затем добровольно сдался российским военным. По словам пленного, таким образом им удалось остаться в живых после того, как украинское командование не выполнило обещание сменить бойцов на позициях.
По словам мужчины, в украинскую армию он попал после встречи с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат) и полицейскими. Его задержали по дороге на рыбалку и отправили проходить медицинскую комиссию. При этом жалобы на плохое здоровье, как утверждает пленный, врачи оставили без внимания.
После мобилизации украинца направили на передовую. Командование пообещало, что уже через неделю бойцов сменят другие военнослужащие, однако этого не произошло. Когда начался бой, мужчина вместе с товарищем по имени Гузя решил укрыться в канализационном люке. В импровизированном убежище они просидели до вечера и сумели пережить боестолкновение.
«Мы с Гузей спрятались в канализационном люке. Так мы остались живы, просидели до вечера. Мы без боя, без ничего, мы сдались в плен», — рассказывает Окцентюк в видео Минобороны РФ.
Военнослужащий ВСУ говорит, что они с товарищем не оказывали российским бойцам сопротивления. Окцентюк добавил, что солдаты ВС РФ относятся к нему хорошо.
Ранее Life.ru рассказывал о другом мобилизованном украинском военнослужащем, которого сотрудники ТЦК забрали по дороге с работы, а после подготовки отправили на передовую в Константиновку. Мужчина сообщил, что сдался российским бойцам практически сразу после прибытия на позиции. Кроме того, двое военнослужащих 81-й бригады ВСУ под Славянском отказались выполнять приказ о контратаке и добровольно сложили оружие.