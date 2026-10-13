Солдат ВСУ две недели приносил провизию бойцам ВС РФ и сдался в плен
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Украинский военнослужащий две недели приносил провизию российским бойцам у Петровского в ДНР, а затем добровольно сдался в плен. Об этом рассказал командир штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Владислав Кострицкий.
По словам командира, сначала солдат ВСУ пришёл на российские позиции по ошибке и предложил бойцам продукты. Позже он продолжил приносить им еду, уже понимая, что перед ним не сослуживцы.
«Ходил к союзникам парнишка, носил провизию. Сначала по ошибке пришёл, предложил. Потом носил регулярно, уже понимая, что это не свои», — приводит слова командира ТАСС.
Командир добавил, что через две недели таких визитов украинский военнослужащий добровольно сдался в плен.
Ранее Life.ru сообщал о случаях добровольной сдачи украинских военных в плен под Добропольем с помощью QR-кодов на российских листовках. По словам командира расчёта БПЛА, такие случаи происходили неоднократно. Кроме того, украинские военнослужащие передавали сведения о расположении своих подразделений. Для связи они использовали специальные коды на агитационных материалах.
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