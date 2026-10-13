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Опубликовано 13 октября, 06:49

Солдат ВСУ две недели приносил провизию бойцам ВС РФ и сдался в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Украинский военнослужащий две недели приносил провизию российским бойцам у Петровского в ДНР, а затем добровольно сдался в плен. Об этом рассказал командир штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Владислав Кострицкий.

По словам командира, сначала солдат ВСУ пришёл на российские позиции по ошибке и предложил бойцам продукты. Позже он продолжил приносить им еду, уже понимая, что перед ним не сослуживцы.

«Ходил к союзникам парнишка, носил провизию. Сначала по ошибке пришёл, предложил. Потом носил регулярно, уже понимая, что это не свои»,приводит слова командира ТАСС.

Командир добавил, что через две недели таких визитов украинский военнослужащий добровольно сдался в плен.

«Лучше сдаться, чем к своим»: Опытные ВСУшники добровольно идут в плен к российским военным
«Лучше сдаться, чем к своим»: Опытные ВСУшники добровольно идут в плен к российским военным

Ранее Life.ru сообщал о случаях добровольной сдачи украинских военных в плен под Добропольем с помощью QR-кодов на российских листовках. По словам командира расчёта БПЛА, такие случаи происходили неоднократно. Кроме того, украинские военнослужащие передавали сведения о расположении своих подразделений. Для связи они использовали специальные коды на агитационных материалах.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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