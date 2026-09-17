«Чем вычурнее, тем больше негатива»: Нумеролог раскрыла, как имя влияет на судьбу ребёнка

Нумеролог Евгения Белова считает, что необычные имена могут навредить ребёнку. По её мнению, родителям не стоит следовать моде и выбирать варианты, которые сильно выделяют детей среди сверстников.

«Имя — это звуковая волна, которую мы слышим постоянно. Она как бы встраивается в биополе и влияет на него. Чем вычурнее имя, тем больший негатив оно приносит энергетике, вычёркивая человека из общей ноосферы», — пояснила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Белова напомнила о традиции родовых имен. В прошлом в семьях из поколения в поколение повторяли имена предков. Считалось, что вместе с именем ребёнок получает связь с родом и качества человека, в честь которого его назвали.

С именами знаменитостей ситуация иная. Родители могут знать только публичный образ актёра, певца или спортсмена и не представлять, каким он был за пределами экрана. Поэтому невозможно угадать, какой «узел судьбы» передастся маленькому тёзке.

Повторения судьбы героя фильма или сериала ждать не стоит. Однако имя, по словам специалиста, может повлиять на формирование определённых черт характера. Характер малыша может быть схож с характером персонажа.

Оптимальным вариантом Белова считает имя, которое уже имеет связь с семьёй или хорошо вписывается в культурную среду. Если родовое имя не подходит, стоит присмотреться к славянским или просто привычным современным именам — не обязательно самым популярным, но и не чрезмерно редким.

Сама нумеролог носит родовое имя и благодарна за это родителям и дедушке, в честь которого её назвали.

А ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье родились дети с именами Одиссей, Клеопатра и Шахерезада. Отдельной тенденцией стала любовь родителей к турецким сериалам. Детей всё чаще называют Неслихан и Бурак — в честь популярных актёров.