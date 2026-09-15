Одиссей, Клеопатра и Шахеризада: какие сказочные имена выбирают родители в Подмосковье

Одиссей, Аполлон, Клеопатра и Шахеризада появились среди имён новорождённых в Подмосковье с начала 2026 года. Статистику привели в Министерстве социального развития Московской области.

«Среди необычных мужских имен, зарегистрированных в этом году, встречаются настоящие «героические» варианты: Амур, Аполлон, Одиссей, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Есть и вовсе уникальные случаи — например, мальчики с именами Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав», — рассказали в ведомстве.

У девочек родители тоже не ограничивались привычными вариантами. В свидетельствах о рождении появились Клеопатра, Малина, Аксения, Ванда, Кассиопея, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия, Шахеризада и Эсмеральда.

Отдельной тенденцией стала любовь родителей к турецким сериалам. По данным министерства, в Подмосковье детей всё чаще называют Неслихан и Бурак — в честь популярных актёров.

При этом наиболее востребованные имена остаются традиционными. Как рассказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин, девочек чаще всего называют Софиями, Аннами, Василисами, Мариями и Евами, а мальчиков — Михаилами, Александрами, Артёмами, Матвеями и Тимофеями. Доля мальчиков среди новорождённых составила 51,7%.

Ранее Life.ru рассказывал о других необычных именах новорождённых в Подмосковье. Тогда среди редких вариантов оказались Мерседес, Наоми, Залотой, Евсевий, Спиридон и Гектор. При этом власти региона также отмечали, что мальчиков рождается немного больше, чем девочек.