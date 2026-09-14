От Эры и Лиры до тройного имени: Как российские звёзды назвали новорождённых детей осенью

Сразу несколько российских знаменитостей этой осенью выбрали для новорождённых детей необычные имена. Телеведущий Сергей Малозёмов назвал дочерей-двойняшек Эрой и Лирой, а модель Наталья Водянова дала шестому ребёнку сразу три имени — Анна Наталья Лариса, обратили внимание коллеги из KP.ru.

Сергей Малозёмов с супругой Елизаветой и дочками Эрой и Лирой. Фото © МАКС / Сергей Малозёмов

Двойняшки Малозёмова появились на свет 7 сентября на 39-й неделе беременности. Девочки весили 3 и 3,3 килограмма. Для супруги телеведущего Елизаветы они стали первыми детьми, а у самого Малозёмова уже есть сын и дочь от предыдущего брака.

«Дочек мы назвали Эра и Лира — чтобы запоминались! Думаем им понравится», — рассказал телеведущий.

По словам Малозёмова, короткие имена хорошо сочетаются с длинной фамилией. Кроме того, разные первые буквы позволят проще различать сестёр в документах и повседневной жизни.

Необычный выбор ранее сделали и Наталья Водянова с Антуаном Арно. Их родившуюся 2 сентября дочь назвали Анной Натальей Ларисой. Имя Лариса девочка получила в память о родственницах модели по материнской линии.

Среди других звёздных пополнений сентября — дочь Алиса у Гарика Харламова и Катерины Ковальчук, Аида у актёра Станислава Бондаренко и его супруги Аурики, а также сын Эдмон у режиссёра Сарика Андреасяна и актрисы Лизы Моряк.

Ранее Life.ru рассказывал, как Гарик Харламов и Катерина Ковальчук впервые показали новорождённую дочь Алису и поделились кадрами из роддома. Для актрисы девочка стала первым ребёнком, а у Харламова уже есть старшая дочь Анастасия.