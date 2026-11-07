Через два месяца вступят в силу изменения в начислении пенсий. Что нужно учесть для получения выплат Оглавление Что будет с пенсионным возрастом в 2027 году Как изменится порядок назначения страховых пенсий Как изменится порядок индексации пенсий с 1 января 2027 года Кому придёт доплата за набор социальных услуг Этой зимой появятся нововведения, которые касаются вопросов, связанных с выходом на пенсию и начислением выплат. Каким будет пенсионный возраст в 2027 году, как теперь будут назначать пенсии и кому сделают прибавку? Через два месяца изменится порядок начисления пенсий. Обложка © Life.ru

Что будет с пенсионным возрастом в 2027 году

Переходный период повышения пенсионного возраста в России начался в 2019 году и закончится в 2028-м. В результате женщины будут выходить на пенсию не в 55, а в 60 лет, а мужчины — не в 60, а в 65 лет. Что касается 2027 года, то право выхода на пенсию по возрасту получат мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Пенсионный возраст не изменится. Он составит 64 года для мужчин и 59 — для женщин. Следующее плановое и окончательное повышение пенсионного возраста произойдёт с 2028 года.

Чтобы получить пенсию, человек должен иметь страховой стаж не менее 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Как изменится порядок назначения страховых пенсий

Будущим пенсионерам важно обратить внимание, что с 1 января 2027 года страховые пенсии по старости будут назначать автоматически. Не нужно будет давать никакого электронного согласия или подавать заявление. Новый порядок коснётся и досрочного назначения пенсии.

Ещё один нюанс — изменятся правила оформления ухода за детьми-инвалидами, инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет. С 1 января 2027 года заявление о включении ухода в стаж нужно будет подавать в Социальный фонд до начала ухода. Сделать это можно через «Госуслуги», МФЦ или в отделении СФР. За год ухода человеку начисляется 1,8 пенсионных коэффициента и год страхового стажа.

Как изменится порядок индексации пенсий с 1 января 2027 года

Самое главное новшество, которое вступит в силу через два месяца, — это переход на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Раньше прибавку делали с 1 января. В следующем году индексацию проведут два раза — с 1 февраля и 1 апреля.

— Это принципиальное новшество. И здесь важно учитывать, что 1 апреля пройдёт не только вторая индексация страховых пенсий, но и плановая индексация социальных пенсий. Для последних график прибавки не меняется, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Кому придёт доплата за набор социальных услуг

Елена Кузнецова отметила, что до 1 октября люди, имеющие право на набор социальных услуг (НСУ), могли выбрать, в какой форме его получать — в натуральной или денежной. Те, кто выбрал компенсацию деньгами, начнут получать прибавку уже с 1 января 2027 года.

— Люди, имеющие социальные льготы, могут выбрать удобный вариант их предоставления и получать меры поддержки в натуральной форме либо компенсировать деньгами. Причём компенсация может быть полной или частичной. Выбрать способ получения набора социальных услуг можно раз в год до 1 октября. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд. Выбранный вариант начинает действовать с нового года. Он сохраняется до тех пор, пока человек не обратится с новым заявлением об отказе от услуг или их возобновлении, — пояснили в Социальном фонде России.

Авторы Нина Важдаева