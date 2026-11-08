Движение большегрузного транспорта через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии временно приостановлено. Ограничения на Военно-Грузинской дороге вводятся с 19:00 8 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ФГКУ «Росгранстрой».

«Вниманию граждан, планирующих пересекать границу через автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс». С 19:00 Военно-Грузинская дорога закрывается для большегрузного транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пункт пропуска «Верхний Ларс». Это единственный действующий сухопутный маршрут между Россией и Грузией, который также используется для автомобильного сообщения с Арменией.

В холодное время года движение на горной трассе нередко ограничивают из-за снегопадов, гололедицы и опасности схода лавин. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности водителей на сложных участках дороги.

По сообщениям региональных СМИ, 8 ноября на российско-грузинской границе уже наблюдалось скопление грузового транспорта. Число ожидавших проезда большегрузов превышало 600 автомобилей.

Точные сроки снятия ограничений «Росгранстрой» в приведённом сообщении не назвал. Водителям грузовиков рекомендуется учитывать временное закрытие дороги при планировании маршрута и следить за официальными уведомлениями.