Чернила в лимфоузлах: Найдена связь между татуировками и раком крови

Крупные татуировки могут быть связаны с повышенной вероятностью развития лимфомы, однако учёные пока не доказали, что нательные рисунки непосредственно вызывают рак. На возможную связь указало датское исследование близнецов, результаты которого обсуждает Daily Mail.

Авторы работы изучили данные Danish Twin Tattoo Cohort. В одном из анализов участвовали 2367 близнецов, а ещё 316 человек вошли в исследование по схеме «случай — контроль». Информацию о диагнозах специалисты получили из Датского онкологического регистра, а сведения о татуировках — из опроса участников.

Наиболее заметная связь обнаружилась у людей, площадь татуировок которых превышала размер ладони. В этой группе расчётный риск лимфомы оказался в 2,73 раза выше, чем у участников без такой площади татуировки. Для рака кожи показатель составил 2,37. При этом доверительные интервалы были достаточно широкими, что указывает на ограниченную точность оценки.

Исследователи предполагают, что одним из возможных механизмов может быть миграция частиц татуировочных чернил из кожи в лимфатические узлы. Там пигмент способен сохраняться длительное время и поддерживать воспалительную реакцию. Однако эта гипотеза пока требует дополнительной проверки.

Сами авторы подчёркивают необходимость дальнейших исследований причинного механизма. Наблюдательный дизайн работы позволяет выявить связь между факторами, но не доказывает, что именно татуировка стала причиной развития опухоли.

Более поздние научные обзоры также призывают относиться к результатам осторожно. Метаанализ нескольких исследований не выявил статистически значимой связи между наличием татуировок и лимфомой в целом. Аналогичный вывод получили авторы систематического обзора 2026 года, проанализировавшего данные более 140 тысяч участников.

Поэтому людям, у которых уже есть большая татуировка, не рекомендуется самостоятельно искать у себя рак или срочно удалять рисунок только из-за результатов одной работы. Наличие татуировки само по себе не означает, что у человека разовьётся лимфома. При стойком увеличении лимфоузлов, необъяснимой температуре, ночной потливости, снижении веса или других тревожащих симптомах следует обратиться к врачу.